Как отмечают в пресс-службе VID, 12 октября, на КПП "Патерниеки" (латвийско-белорусская граница) с территории Республики Беларусь въехало транспортное средство, в котором находился гражданин Молдовы. При проверке микроавтобуса при помощи кинолога с собакой был найден тайник с деньгами. При этом сам иностранец утверждал, что не имеет при себе запрещенных для провоза вещей.