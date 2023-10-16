Фото: VID

Сотрудники Службы госдоходов (VID) предотвратили попытку провоза на территорию Латвии большой незадекларированной суммы.

Как отмечают в пресс-службе VID, 12 октября, на КПП "Патерниеки" (латвийско-белорусская граница) с территории Республики Беларусь въехало транспортное средство, в котором находился гражданин Молдовы. При проверке микроавтобуса при помощи кинолога с собакой был найден тайник с деньгами. При этом сам иностранец утверждал, что не имеет при себе запрещенных для провоза вещей.

Тайник нашли под холодильником за задними сидениями: в пакете обнаружили доллары США, евро и российские рубли. Всего изъято наличных денег на сумму 37 286 евро.

В отношении нарушителя начат уголовный процесс. 13 октября материалы дела передали в прокуратуру.

Фото: VID
Фото: VID

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