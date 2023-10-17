Полиция закончила расследование дела об убийстве женщины, чье тело летом этого года было найдено в Риге, на Кипсале. Было установлено, что преступление совершил ее муж, который также незаконно воспользовался банковской карточкой убитой супруги.

По данным полиции, 7 июля при мониторинге соцсетей сотрудники 2-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона обратили внимание на объявление об исчезновении женщины. При этом оказалось, что в полициию с заявлением об исчезновении человека никто не обращался. Чтобы проверить информацию и установить место, где может находиться женщина, полиция приступила к ее поискам. Также стражи порядка связались с ее близкими, которые подали заявление.

Оказалось, что в последний раз родственники видели женщину 18 июня на Кипсале. 7 июля полиция начала уголовный процесс по факту убийства, в рамках которого был проведен обыск по ее месту жительства. Именно там и удалось обнаружить ее тело со следами насильственной смерти. Уже на следующий день — 8 июля — задержали подозревемого.

В ходе следствия удалось установить, что женщину во время конфликта задушил ее собственный муж (1980 г.р.). После убийства он воспользовался ее банковской карточкой и скрылся. Чтобы скрыть свою связь в преступлением, мужчина ввел в заблуждение родственников жены и ее работодателя.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений по неосторожности, что повлекло смерть пострадавшего.

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