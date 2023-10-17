Фото: Sadursme.lv
Во вторник, 17 октября, около 10:33 в Ценской волости Елгавского края на трассе A8, на повороте на Бранкас, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в Госполиции.

В результате ДТП пострадали два человека, один из них был доставлен в медицинское учреждение.

Движение блокировано в направлении Риги, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

Судя по видео очевидца, у одного из попавших в аварию грузовиков сорвана кабина водителя.

Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.

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