В результате ДТП пострадали два человека, один из них был доставлен в медицинское учреждение.
Движение блокировано в направлении Риги, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.
Судя по видео очевидца, у одного из попавших в аварию грузовиков сорвана кабина водителя.
Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.
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