Во вторник, 17 октября, около 10:33 в Ценской волости Елгавского края на трассе A8, на повороте на Бранкас, произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, сообщили в Госполиции.

В результате ДТП пострадали два человека, один из них был доставлен в медицинское учреждение.

Движение блокировано в направлении Риги, сообщили в Latvijas Valsts ceļi.

Судя по видео очевидца, у одного из попавших в аварию грузовиков сорвана кабина водителя.

Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.

‼️Satiksmes negadījums uz Jelgavas šosejas (A8, https://t.co/DhUNr5k5kk) pie pagrieziena uz Brankām. Satiksme bloķēta virzienā uz Rīgu, informē @Valsts_policija.

⚠️Aicinām satiksmes dalībniekus būt īpaši uzmanīgiem! pic.twitter.com/VZQpDZnP8I — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 17, 2023

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