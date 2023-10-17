В Адажском крае полиция с помощью дрона за неполные два часа зафиксировала 30 нарушений правил дорожного движения, сообщили в Государственной полиции.

В минувшую пятницу полиция с использованием дрона следила за безопасностью движения и общим соблюдением правил дорожного движения в Адажском крае, на перекрестке Таллиннского шоссе, где не разрешается совершать маневр левого поворота легковым транспортным средствам. Менее чем за два часа было выявлено 30 водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Кроме того, правоохранители призвали к ответственности водителя, который не только не соблюдал требования конкретного дорожного знака, но и без соответствующей категории вез прицеп, а также не был пристегнут. За все нарушения Госполиция в общей сложности приняла 32 постановления об административном правонарушении.

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