В волости Рундалес на этой неделе жители вызвали спасателей, учуяв в доме запах дыма. Во время ликвидации пожара сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы обнаружили в квартире тело мужчины, который совершил самоубийство.

Как отмечает Degpunktā, сосед рассказал, что у погибшего мужчины были проблемы с передвижением, поэтому он каждый день помогал ему по хозяйству. Так было и в минувший понедельник: Райво помог соседу и, уходя, закрыл за собой дверь. Утром он встретил соседку, которая пожаловалась на запах дыма в доме.

Прибывшие спасатели вошли в квартиру и обнаружили там тело 58-летнего мужчины: он сидел на скамейке рядом с кухонной дверью, на его шею была накинута петля, а второй конец веревки перекинут через балку.

Сосед допускает, что мужчина, испытывавший проблемы со здоровьем, устал от жизни, поскольку часто в разговорах сетовал на свое тяжелое существование.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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