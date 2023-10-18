Как отмечает Degpunktā, сосед рассказал, что у погибшего мужчины были проблемы с передвижением, поэтому он каждый день помогал ему по хозяйству. Так было и в минувший понедельник: Райво помог соседу и, уходя, закрыл за собой дверь. Утром он встретил соседку, которая пожаловалась на запах дыма в доме.
Прибывшие спасатели вошли в квартиру и обнаружили там тело 58-летнего мужчины: он сидел на скамейке рядом с кухонной дверью, на его шею была накинута петля, а второй конец веревки перекинут через балку.
Сосед допускает, что мужчина, испытывавший проблемы со здоровьем, устал от жизни, поскольку часто в разговорах сетовал на свое тяжелое существование.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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