Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сказал, что в ходе расследования выявили 15 адресов электронной почты на Gmail, с которых в литовские образовательные учреждения рассылали письма с угрозами взрыва.

"Идентифицировано 15 адресов на Gmail, с которых высылают угрозы. Выяснилось, что лица, рассылающие эти письма, активно проявляют себя в русскоязычных, пророссийских группах в Telegram и призывают (…) к таким угрозам", — сказал Пожела.

"Мы идентифицировали Telegram каналы "Прибалтийский", Riga gamer administratorius, "Прибалтийский фронт", — сообщил он.

Во вторник образовательные учреждения Литвы получили 1000 сообщений о возможных взрывах. Пожела сказал, что большая часть писем была написана на русском языке. По его словам, рассылка таких писем — это организованная кибератака, цель которой — деструкция работы спецслужб и паника в обществе.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что это массовая кибератака регионального масштаба. По ее словам, рассылается ложная информация, начато расследование. Между тем, глава Национального центра по управлению кризисами Вилматънтас Виткаускас сказал, что атака завершится, когда общество начнет игнорировать такие письма.

"Это организованная кибератака регионального масштаба, поскольку такие письма получаем не только мы, но и соседи. Это часть информационной войны против Литвы, попытка дестабилизации работы, создания паники, снижения доверия к госучреждениям", — сказала Билотайте.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram