Как отмечают в полиции, в это время неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, возможно, светлым микроавтобусом, при повороте с ул. Сеску на ул. Дарзциема сбил пешехода. В результате аварии прохожий получил травмы.
Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.
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