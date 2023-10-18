Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 12 октября, в период с 05.50 до 06.30, в Риге, на пересечении улиц Сеску и Дарзциема.

Как отмечают в полиции, в это время неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, возможно, светлым микроавтобусом, при повороте с ул. Сеску на ул. Дарзциема сбил пешехода. В результате аварии прохожий получил травмы.

Информацию о ДТП полиция просит сообщать по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

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