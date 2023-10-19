По информации пресс-центра Государственной пограничной службы Литвы (ГПС), в минувший вторник пограничники остановили для проверки автобус Flixbus, следовавший по маршруту "Рига — Варшава".

У пограничников возникли сомнения относительно пассажира, представившегося гражданином Франции, предъявившего французский паспорт. Черты лица иностранца мало походили на человека, изображенного на фотографии в документе.

В результате сотрудники ГПС решили проверить пассажира более детально, для чего доставили его на пограничный пункт "Калвария". Там выяснилось, что 34-летний гражданин Камеруна пытался воспользоваться чужим документом.

Начато досудебное расследование по факту кражи документов и их использования. Данное преступление наказывается штрафом, арестом или лишением свободы на срок до 6 лет.

Фото: VSAT (Lietuva)

Фото: VSAT (Lietuva)





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