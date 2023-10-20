Центральное управление Рижской муниципальной полиции (РМП) просит опознать мужчину, который 24 сентября мешал общественному порядку в Латвийском национальном художественном музее.
В полиции отмечают, что незнакомец нарушал общепринятые нормы поведения, мешал работе учреждения и ставил под угрозу безопасность других лиц.
По данному инциденту возбудили дело об административном правонарушении.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 26571198 или 67181191.
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