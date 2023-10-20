Ранее уже сообщалось, что в Педедзе на прошлой неделе в результате трагической аварии погиб 76-летний мужчина, который возвращался на велосипеде с покупкам из магазина. В ходе расследования оказалось, что водитель, сбивший пенсионера, пытался спрятать следы преступления, а затем и сам ударился в бега.

Как отмечает Degpunktā на сына погибшего велосипедиста, водителя, который сбил его отца, он знает — это одноклассник его сестры, ему 31 год. Вместе с ним в машине находился пассажир в возрасте 56-57 лет. Сын погибшего утверждает, что виновник ДТП предлагал своему знакомому взять вину за аварию на себя.

Сбитого пенсионера водитель и пассажир пронесли через ближайшую чащу, чтобы унести тело подальше от дороги.

Пока в Педедзе ехали оперативные службы, водитель и пассажир направились к трактористу и попросили, чтобы тот помог им вытащить оказавшийся в канаве автомобиль. При этом о сбитом человеке они ему не рассказали.

Первыми на место происшествия прибыли медики. Осознав, что ответственности не удастся избежать, водитель скрылся. Приехавшим полицейским пассажир рассказал всю правду и о ДТП, и о попытках спрятать улики.

По делу начат уголовный процесс, полиция ведет поиски подозреваемого в аварии.

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