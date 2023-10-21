За минувшие сутки Государственная полиция задержала на дорогах Латвии 15 водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, у 14 из которых концентрация алкоголя в организме превысила полтора промилле, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административных правонарушениях и 14 уголовных процессов.

В целом за сутки в сфере дорожного движения Госполиция зафиксировала 401 административное правонарушение, в том числе 172 водителя наказаны за превышение скорости и два — за агрессивный стиль управления транспортным средством.

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