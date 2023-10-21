За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административных правонарушениях и 14 уголовных процессов.
В целом за сутки в сфере дорожного движения Госполиция зафиксировала 401 административное правонарушение, в том числе 172 водителя наказаны за превышение скорости и два — за агрессивный стиль управления транспортным средством.
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