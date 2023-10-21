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В пятницу, 20 октября, спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в Продеской волости Аугшдаугавского края освободили зажатого в микроавтобусе в результате аварии человека, сообщили агентству LETA в ГПСС.

С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили человека и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Кроме того, вчера утром ГПСС получила вызов на улицу Матера в Елгаве, где в двухэтажном общественном здании горела мебель на площади два квадратных метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 50 человек, а пламя было потушено с помощью огнетушителя. Пожарные проверили и проветрили помещения.

За минувшие сутки ГПСС получила 46 вызовов: 13 на тушение пожаров, 28 на спасательные работы, пять вызовов были ложными.

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