В пятницу, 20 октября, спасатели Государственной пожарно-спасательной службы ( ГПСС ) в Продеской волости Аугшдаугавского края освободили зажатого в микроавтобусе в результате аварии человека, сообщили агентству LETA в ГПСС.

Кроме того, вчера утром ГПСС получила вызов на улицу Матера в Елгаве, где в двухэтажном общественном здании горела мебель на площади два квадратных метра. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 50 человек, а пламя было потушено с помощью огнетушителя. Пожарные проверили и проветрили помещения.