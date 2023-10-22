В ночь на воскресенье в Яунелгаве (Айзкрауклесский край) открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом площадью 200 квадратных метров, в результате чего погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов в Яунелгаву поступил спасателям в 1:57 ночи 22 октября. Открытым огнем горел двухэтажный жилой дом площадью 200 квадратных метров. В 6:18 утра пожар был локализован, утром работы на месте пожара продолжились.

Пожарным удалось защитить от распространения огня соседний жилой дом и деревянный сарай. Из соседнего здания были эвакуированы шесть человек. В огне погибли два человека.

21 октября в 22:38 поступил звонок в волость Бренгули Валмиерского края, где в жилом двухэтажном доме загорелась крыша площадью 200 квадратных метров и мансардный этаж площадью 50 квадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек. В 7.15 утра пожар был потушен.

Всего по Латвии за последние сутки, с 6:30 21 октября по 6:30 22 октября, в ГПСС поступило 66 звонков: 18 - на тушение пожаров, 32 - на спасательные работы, а шесть звонков оказались ложными.

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