В ночь на воскресенье был получен вызов из Катлакалнса в Кекавском крае, где некий мужчина вел себя агрессивно.
Сначала на место происшествия прибыли сотрудники Кекавской региональной муниципальной полиции. Конфликтный мужчина во дворе дома облил себя и полицейского горючей жидкостью, после чего поджег себя.
В результате пострадал и упомянутый мужчина, и сотрудник муниципальной полиции. Оба были доставлены в медицинское учреждение.
В Госполиции по факту случившегося начат уголовный процесс.
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