На минувших выходных в Кекавском крае, Катлакалнсе, агрессивный мужчина поджег себя и полицейского, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В ночь на воскресенье был получен вызов из Катлакалнса в Кекавском крае, где некий мужчина вел себя агрессивно.

Сначала на место происшествия прибыли сотрудники Кекавской региональной муниципальной полиции. Конфликтный мужчина во дворе дома облил себя и полицейского горючей жидкостью, после чего поджег себя.

В результате пострадал и упомянутый мужчина, и сотрудник муниципальной полиции. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

В Госполиции по факту случившегося начат уголовный процесс.

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