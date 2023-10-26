За последнее время в Беларуси были задержаны уже 25 латвийцев, которым предъявлены различные обвинения, сообщил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в программе TV3 "900 секунд".

По словам министра, большинство, если не все эти случаи, скорее всего, политически мотивированы.

Кариньш призвал жителей Латвии не ездить в Беларусь, поскольку там нет законности, и в случае каких-либо неприятностей латвийские дипломатические представители не смогут помочь своим соотечественникам.

"У нас сейчас нет дипломатических отношений [с Беларусью], у нас нет никакого влияния, поэтому мы не сможем [помочь]", — сказал министр, добавив, что латвийское общество привыкло к власти закона и справедливому суду, но в Беларуси ничего этого нет.

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