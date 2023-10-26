Пожарные доставили обоих людей медикам и расчистили проезжую часть.
В 8:39 пожарные завершили работы на месте происшествия.
За минувшие сутки спасатели также выезжали на вызовы, связанные с пожарами. Горели сарай и хозяйственная постройка, металлический контейнер и сарай, сажа в дымоходе здания, пол в котельной, шкаф и пол, бытовые вещи, электрическая розетка. В трех случаях загорелся мусор.
В целом за последние сутки сотрудникам VUGD поступило 27 вызовов - девять были связаны с тушением пожаров, десять со спасательными работами, а восемь вызовов оказались ложными.
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