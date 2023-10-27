В четверг в Латгале в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в 22:30 был получен вызов из Иснаудской волости Лудзенского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели освободили из грузового автомобиля мужчину, который был передан медикам, и они констатировали его смерть.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий, в семи авариях пострадало восемь человек.

Пять водителей были задержаны за управление автомобилями в нетрезвом состоянии, в том числе трое находились в сильном опьянении и понесут уголовное наказание.

Также зафиксировано 169 случаев превышения скорости и два случая агрессивного вождения.

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