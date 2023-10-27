В среду, 25 октября, на бульваре Атмодас в Лиепае в период с 16:50 до 18:50 был угнан черный автомобиль 1991 года выпуска Audi 80. Регистрационный номер автомобиля ER-1775. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

На заднем стекле автомобиля имеется наклейка с надписью POORBALTICS.

Фото: Valsts policija

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведется расследование.

Стражи порядка призывают отозваться каждого, кто может предоставить полезную для расследования информацию, а также тех, кто мог видеть угнанный автомобиль. Госполиция призывает звонить по телефону 110.

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