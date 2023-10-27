На заднем стекле автомобиля имеется наклейка с надписью POORBALTICS.
Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся, ведется расследование.
Стражи порядка призывают отозваться каждого, кто может предоставить полезную для расследования информацию, а также тех, кто мог видеть угнанный автомобиль. Госполиция призывает звонить по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.