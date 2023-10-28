Суд первой инстанции приговорил адвоката Раду Матюшину к 420 часам общественных работ за организацию незаконного воздействия на свидетеля, выяснило агентство LETA.

Адвоката обвиняют в организации воздействия на свидетеля, связанного с угрозой применения насилия, с целью добиться от свидетеля дачи ложных показаний в уголовном процессе о совершении особо тяжкого преступления, а также в организации дача свидетелем заведомо ложных показаний и представление суду полученных подложных письменных доказательств, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Как следует из материалов дела, вышеуказанные действия были совершены обвиняемой в интересах своего клиента, с целью обеспечить ему фиктивное алиби в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

Также в этом уголовном процессе к уголовной ответственности был привлечен мужчина, который следовал указаниям присяжного адвоката и незаконно, угрожая насилием, оказал влияние на свидетеля, чтобы тот дал ложные показания и подписал заявление о том, что он взял в долг у клиента адвоката 1000 евро и позже часть — 650 евро — вернул, хотя на самом деле этого не было.

Суд признал мужчину виновным в вышеуказанных преступлениях и назначил ему 400 часов общественных работ.

В ходе судебных прений гособвинитель также просил назначить подсудимым упомянутые наказания в указанном размере.

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