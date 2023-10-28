Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы и позже найденный Марис Ковалев обжаловал решение Рижского городского суда, которым он был приговорен к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы за покушение на убийство бывшего спутника жизни своей девушки, сообщили в суде.

В настоящее время решение о принятии жалобы еще не принято.

Ранее Latvijas Avīze сообщала, что покушение на убийство было совершено 29 июня 2022 года в Риге, микрорайоне Тейка. Как свидетельствует обвинительное заключение, Ковалев около пяти часов утра пришел к бывшему сожителю своей девушки и позвонил в дверь. Как только мужчина 1975 года рождения открыл дверь, Ковалев стал кричать, что убьет его и попытался ударить его по голове ножом для мяса.

Жертве удалось выставить руку вперед и захлопнуть дверь, однако злоумышленник попал два раз по руке, причинив мужчине травмы средней степени тяжести. Женщина, которая находилась в квартире с пострадавшим, вызвала полицию, которая заметила Ковалева и задержала недалеко от места происшествия.

В связи с этим нападением был начат уголовный процесс о покушении на убийство, а также о попытки незаконного проникновения в жилище против воли жильцов. В рамках уголовного процесса Ковалев прошел судебную психиатрическую экспертизу, но особых отклонений от нормы специалисты не нашли.

Вскоре после этого Ковалев заслужил еще один уголовный процесс, поскольку, находясь в камере временного содержания в полицейском участке, выбил армированное стекло, умышленно повредив чужое имущество. Мужчина ранее был судим за ограбления, кражи и другие преступления. В качестве меры пресечения все это время он был заключен под стражей.

В то же время в Рижском городском суде в отношении Ковалева продолжается еще один процесс. Его вместе с Русланом Гузяковым обвиняют по 180-й статье Уголовного закона, которые предусматривает ответственность за кражу, мошенничество или растрату в небольших размерах.

23 июля Марис Ковалев 1993 года рождения сбежал из Рижской центральной тюрьмы, но в течение нескольких часов его удалось задержать в Саркандаугаве. На данный момент Ковалев находится в Тюремной больнице в Олайне, поскольку во время побега он травмировал ногу.

В связи с побегом также начат уголовный процесс и в начале октября дело было принято в Рижский городской суд для рассмотрения.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") издала постановление расследовать побег из Рижской центральной тюрьмы и провести комплексную оценку тюремной системы, оценив соответствии процедур, инфраструктуры и других ресурсов.

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