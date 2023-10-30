В минувшее воскресенье в Лиепае в результате пожара в квартире погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 18.47 пожарные выехали по вызову на улицу Дзинтару, где в квартире второго этажа двухэтажного жилого дома горела кухня. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

По прибытии на место происшествия было установлено, что огонь уже не горит, но помещение задымлено. Спасатели обнаружили в квартире погибшего человека. Начато расследование.

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