В октябре Курземское региональное управление Госполиции завершило расследование нескольких уголовных процессов о сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщили в Госполиции. Все преступления произошли в Курземском регионе: отец совершал сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, другой мужчина — над дочерью своей супруги, двое несовершеннолетних — над малолетними и один совершеннолетний парень изнасиловал девушку.

В начале этого года в Госполицию поступила информация о возможном сексуальном насилии над малолетней девочкой со стороны ее отца.

Государственная полиция установила, что мужчина совершал действия сексуального характера с дочерью, пользуясь ее возрастной беспомощностью и своим авторитетом. Были также получены доказательства физического насилия против сына мужчины.

Другой мужчина на протяжении длительного времени совершал действия сексуального характера в отношении дочери своей супруги. Еще одно уголовное дело включает в себя13 эпизодов насилия двух несовершенолетних над двумя малолетними. Насилие совершалось долго, насильники и потерпевшие были знакомы между собой. Наконец, еще один уголовный процесс — об изнасиловании девушки совершеннолетним молодым мужчиной во время встречи.

Все четыре дела переданы в прокуратуру для уголовного преследования. Госполиция напоминает, что в основном дети не рассказывают о том, что с ними происходило, и если ребенок все же доверяет и рассказывает хотя бы одному родственнику или знакомому, этот человек должен отреагировать и обратиться к специалистам, так как пострадавшему от насилия ребенку очень важна психологическая помощь.

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