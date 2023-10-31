Лыунаская окружная прокуратура Эстонии передала в суд уголовное дело в отношении Пауля Таммерта с обвинением в оказании незаконных услуг в сфере здравоохранения.

Таммерта обвиняют в том, что он создал устройство, позволяющее человеку лишать себя жизни. Согласно обвинительному заключению, он по своему усмотрению не менее трех раз сдавал устройство в аренду людям, двое из которых в результате использования этого прибора умерли, а третий остался жив только потому, что в нем закончился газ.

По словам главного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, Таммерт предлагал провести оценку состояния здоровья людей, а затем давал им возможность использовать смертоносный газ — то есть осуществлял медицинскую услугу, на которую у него не было лицензии.

„Пауль Таммерт сначала оценивал, является ли психическое здоровье человека достаточно адекватным для того, чтобы тот мог самостоятельно принимать решения, и в то же время является ли его физическое здоровье достаточно слабым, чтобы он мог покончить с жизнью, — сказала она. — Проведя такую оценку, он выдавал человеку устройство, позволяющее ввести в организм смертельно опасный газ. Как для оценки состояния здоровья человека, так и для использования газа, воздействующего на его здоровье, по мнению прокуратуры, необходима квалификация врача и лицензия на оказание медицинских услуг, которых у Пауля Таммерта не было".

„Вопросы жизни и смерти очень важны, поэтому они должны быть очень четко регламентированы. В действующем законодательстве нет норм, позволяющих одному человеку единолично принимать решения о жизни и здоровье другого. Тем более не может это делать человек, не обладающий какой-либо компетенцией для проведения оценки и совершения каких-либо действий в этой области", — добавила Калдоя.

Признание виновности в нелицензированной экономической деятельности в сфере здравоохранения может наказываться штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

О том, что Лыунаская окружная прокуратура предъявила подозрение Таммерту, который в мае публично высказался в СМИ о создании службы по оказанию помощи при самоубийстве, Eesti Päevaleht писала в конце августа. Таммерт изучил эстонские законы, обратился в Министерство юстиции, полицию, прокуратуру, Министерство социальных дел с вопросом, регулируется ли законодательно деятельность, которой он намерен заняться, и если да, то в какой мере. Как выяснилось, в принципе не регулируется.

Пауль Таммерт не предлагает эвтаназию. Он привозит свой аппарат, присоединяет шланги, баллон и маску. Человек сам нажимает — или не нажимает — на кнопку. Действие можно прервать. Эвтаназия в Эстонии не разрешена, в случае ассистированного суицида последнее движение совершает не кто-то находящийся рядом, но сам человек, решивший уйти из жизни.

Поскольку этот сектор в Эстонии не регулируется, прокуратура заподозрила поставщика услуг по ассистированному суициду в незаконной экономической деятельности.

Сам Таммерт заявил, что, по его мнению, он не сделал ничего плохого.

„Следователи считают, что я, предоставляя в аренду устройство, предназначенное для того, чтобы человек ушел из жизни, оказывал, по сути, услугу здравоохранения", — сказал Таммерт, отметив, что не понял суть предъявленного подозрения, так как в соответствии с заключенным договором услуга предусматривала консультирование и аренду оборудования.

„Как можно классифицировать это как услугу здравоохранения, если я вообще не прикасался к человеку, не совершал в отношении него никаких действий, а действия человека, которые он совершил после того, как я вышел, записаны на видео? Для меня это остается загадкой. Кроме того, все, что касается услуг здравоохранения, сформулировано в законах крайне непонятно, здоровый человек не нуждается в лечении, меньше всего со здоровьем связано умирание", — сказал Таммерт.

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