Расследование побега заключенного из Рижской центральной тюрьмы еще не завершено, служебная проверка выявила ошибки сотрудников, по которым расследование продолжается. И до побега при отбывании наказания заключенный Марис Ковалев совершал множество нарушений, рассказал в эфире Латвийского радио начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин, пишет Lsm.lv.

По его словам, уже сразу после побега сложилось впечатление, что он не был запланированным, это подтвердила и служебная проверка.

"В ходе проверки мы обнаружили недостатки в работе охраны и надзора, недостаточно ответственное отношение к службе, что вместе и создало возможность спонтанного побега", — сказал Калин, назвав ошибки сотрудников "непреднамеренной помощью".

На вопрос, какие обстоятельства побудили заключенного к этому спонтанному поступку, Калин ответил, что причина — его собственные личностные качества.

"Если посмотреть на другие события и его поведение в тюрьме, то он, находясь тут примерно год, уже совершил множество дисциплинарных нарушений. Он пытался самовольно уходить, когда с ним говорили работники или другие сотрудники правоохранительных органов, — сказал глава управления. — Он очень импульсивный, экспрессивный, поэтому мне кажется, что это был сиюминутный импульс при виде того, что работники не контактировали между собой, возможно, кто-то отвернулся, не обратил внимания. Мгновенный шанс".

Побег произошел, когда заключенных согласно распорядку вывели на ежедневную прогулку. "Из корпуса шел поток заключенных в места для прогулок, и в какой-то момент он [заключенный] двинулся в сторону запретной зоны к забору, чтобы сбежать", — рассказал Калин.

Теперь за прогулками следят более строго. "Не только за этим этапом, но и за остальными процессами, с особым вниманием к мероприятиям, когда заключенные находятся вне камер — это вывод их на прогулку, в душ или к специалистам", — добавил он.

Поминутная реконструкция и анализ видеозаписей показали, кто именно из сотрудников мог допускать служебные нарушения. Заведено 16 дисциплинарных дел.

"Хочу успокоить сотрудников — это не сразу означает наказание. Дисциплинарное дело может закончиться и тем, что мы установим, что работник действовал в соответствии с ситуацией на тот момент и сделал то, что нужно было сделать. Но если мы обнаружим, что он чего-то не сделал, тогда да, дисциплинарное наказание", — сказал Калин.

Заключенные, по его словам, "видят возможности" и в том, что в тюрьмах не хватает сотрудников — в среднем 20%. В бюджете следующего года предусмотрены средства на повышение зарплат работникам тюрем на 8-10%.

Средняя зарплата опытного охранника-надзирателя составляет около 950 евро "на руки", включая работу в ночное время, а зарплата нового сотрудника — около 830 евро "на руки", сообщил Калин.

Марис Ковалев 1993 года рождения, обвиняемый в покушении на убийство, сбежал из Рижской центральной тюрьмы 23 июля около 13.45. Чтобы поймать Ковалева, Госполиция началаобширные розыскные мероприятия в масштабах всей страны. В Риге и в регионах машины останавливали и проверяли, поэтому во многих местах образовались пробки.

Сбежавший был задержан около 18 часов того же дня в Саркандаугаве.

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