В четверг, 2 ноября в волости Валгундес найдены, возможно, останки новорожденного ребенка. Об этом сообщает Degpunktā.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Degpunktā, в четверг в лесном массиве обнаружили автомобиль, а котором были останки ребенка.

В Госполиции пока не подтвердили, но и не опровергли информацию о найденном младенце.

"В интересах следствия пока мы не можем предоставить информацию", — пояснила представитель пресс-центра Госполиции Гита Гжибовска.

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