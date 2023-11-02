По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Degpunktā, в четверг в лесном массиве обнаружили автомобиль, а котором были останки ребенка.
В Госполиции пока не подтвердили, но и не опровергли информацию о найденном младенце.
"В интересах следствия пока мы не можем предоставить информацию", — пояснила представитель пресс-центра Госполиции Гита Гжибовска.
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