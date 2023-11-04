Для переписки он использовал Instagram. Там он отправлял угрозы вроде "я вас всех раздавлю", "побью твоих родственников", "менты проклятые тебе не помогут, жаль, что я не буду на твоих похоронах", "я тебе так вправлю мозги, что будешь вообще ходить как идиотка после этого всего".
Он обещал расправиться и с отцом женщины, прислав сообщение с текстом "апрель будет твоим последним месяцем 100% гарантированно".
Женщина посчитала, что он угрожает всерьез, потому что он уже в 2021 году был судим за угрозы нанести ей тяжкие телесные повреждения.
Суд удовлетворил требование одного из пострадавших компенсировать моральный ущерб в размере 5000 евро.
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