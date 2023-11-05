Рижское северное отделение Рижского районного управления Государственной полиции разыскивает пропавшую Яну Сенькову, 2003 года рождения, и ее дочь Рукмину Сенькову, 2023 года рождения.

Госполиция сообщает, что 4 ноября этого года 20-летняя Яна Сенькова вместе со своей дочерью покинула место жительства в кризисном центре в Риге, по адресу - улица Эзера, 4. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Молодая женщина одета в черную куртку с капюшоном и синие джинсы, на маленькой девочке - светлый комбинезон. С собой у них была бело-синяя коляска.

Госполиция призывает всех, кто может знать возможное местонахождение Яны Сеньковой и ее дочери, звонить по телефону 110.

Фото: LETA

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