Госполиция сообщает, что 4 ноября этого года 20-летняя Яна Сенькова вместе со своей дочерью покинула место жительства в кризисном центре в Риге, по адресу - улица Эзера, 4. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
Молодая женщина одета в черную куртку с капюшоном и синие джинсы, на маленькой девочке - светлый комбинезон. С собой у них была бело-синяя коляска.
Госполиция призывает всех, кто может знать возможное местонахождение Яны Сеньковой и ее дочери, звонить по телефону 110.
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