Сотрудники российского таможенного поста МАПП "Убылинка" в Пыталовском районе (российско-латвийская граница) обнаружили при досмотре транспортного средства квадроциклы. Документов на их законное перемещение через границу у перевозчика не оказалось.

По данным "Псковской ленты новостей", перевозчик вез снегоходы из Черногории в Казахстан. Наличие именно этого товара значилось в документах, представленных сотрудникам таможни на российско-латвийской границе.

При досмотре с применением инспекционно-досмотрового комплекса на полученном изображении таможенники увидели отличающуюся от снегоходов технику.

Таможенный досмотр показал, что кроме финских снегоходов в грузовом отсеке находятся два квадроцикла. Таможенная стоимость каждого — более 16 000 евро.

По делу начат процесс, квадроциклы изъяты.

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