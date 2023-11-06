По данным "Псковской ленты новостей", перевозчик вез снегоходы из Черногории в Казахстан. Наличие именно этого товара значилось в документах, представленных сотрудникам таможни на российско-латвийской границе.
При досмотре с применением инспекционно-досмотрового комплекса на полученном изображении таможенники увидели отличающуюся от снегоходов технику.
Таможенный досмотр показал, что кроме финских снегоходов в грузовом отсеке находятся два квадроцикла. Таможенная стоимость каждого — более 16 000 евро.
По делу начат процесс, квадроциклы изъяты.
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