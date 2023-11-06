Александр Грахольскис (род. 01.10.1961) был найден в октябре на железнодорожной станции Кемери. Его задекларированный адрес — Юрмала, улица Райня 50 — 5.
Висвалдис Звирбулис (род. 20.11.1949). Найден 27 октября в Юрмале, по адресу улица Сколас 44 — 35.
Родственников вышеупомянутых лиц просят обращаться в бюро SĒRU NAMS (Юрмала, улица Райня 1). Также можно звонить по телефону 67732236.
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