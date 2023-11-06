В ответ на критику в отношении того, что жителям Латвии выставляют счета за неоправданный вызов скорой помощи, Служба неотложной медицинской помощи опубликовала серию примеров того, когда вызовы были необоснованными и расценивались как платная услуга.

Примеры публикует сегодня LSM.lv:

- Человек прекратил прием таблеток. Нового рецепта нет, не обращался к семейному врачу, но хочет, чтобы рецепт выдала Служба неотложной медицинской помощи;

- В течение полугода жаловался на боль в ноге, поэтому в конце концов хочет, чтобы его отвезли в больницу и вылечили;

- "Вчера наступил на гвоздь, сегодня болит, так что отвезите в травмпункт, потому что ехать на такси слишком дорого";

- "Сильная рвота, был в гостях, сейчас не понимает, отчего началась рвота".

- Якобы начались роды, на месте вызова врачей встретили пьяные муж и жена, оба подумали, что супруга беременна;

- "Боли продолжаются спустя месяц после выписки из больницы. В рабочее время идти к семейному врачу нет времени". У пациента закончились лекарства, поэтому он хочет, чтобы медикаменты выписали ему медики "неотложки";

- "Пожалуйста, дайте мне снотворное, потому что я неделю пью алкоголь и не могу заснуть, в остальном все хорошо".

- "Сегодня выпил пять литров крепкого пива, врач сказал, что если увеличивается печень, то надо идти к врачу. Вызвали скорую, потому что сегодня она (печень), кажется, увеличилась". Пациент хочет, чтобы специалисты скорой посмотрели, что не так у него с печенью;

- Женщина упала, рана 1 см, но дома нет ни пластыря, ни куска марлевой повязки;

- "Три дня дискомфорт внизу живота, идти к врачу просто нет времени. На вторые сутки температура была 37,2 градуса, чувство дискомфорта, но времени обращаться к врачам нет";

- "Вызвал Службу неотложной медицинской помощи, потому что испугался, что умер кот — друг всей его жизни";

- "Жалоб нет, но муж говорит, что стал беспокойным, плохо спит";

- Поссорились из-за проблем с потенцией, муж обозвал их нецензурными словами, после чего помочился в постель. Жена не стала терпеть подобное поведение, поэтому позвонила в "неотложку""

В Службе неотложной медицинской помощи подчеркнули, что по номеру службы экстренной помощи 113 следует немедленно звонить, если человек находится без сознания, не дышит или у него возникли внезапные проблемы с дыханием, если имеется серьезная травма или сильное, опасное для жизни кровотечение, есть подозрение на сердечный приступ или инсульт или любая другая ситуация, когда жизнь человека находится в опасности, и каждая минута имеет решающее значение для получения помощи.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram