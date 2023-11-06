Вечером 4 ноября в Тверской области произошла авария, в результате которой погибли два латвийских дальнобойщика.

По данным российских СМИ, ДТП произошло на 398-м километре трассы М-9 "Балтия" в Торопецком районе Тверской области, неподалеку от границы с Куньинским районом Псковской области.

По данным областной Госавтоинспекции, водитель одной из фур выехал на встречную полосу и врезался в другую фуру. Оба грузовых автомобиля были с латвийскими номерами.

Погибли оба водителя, их личности и обстоятельства аварии устанавливаются.

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