Сотрудники Псковской таможни выявили незадекларированную партию аксессуаров для салонов красоты на российско-эстонской границе, передает ПЛН со ссылкой на псковскую таможню.

Сотрудники таможенного поста пункта пропуска "Куничина Гора" при таможенном контроле транспортного средства и багажа гражданина Латвии, выезжающего из России, обратили внимание на сумки с товаром, предназначенным для использования в косметических целях.

Мужчина не задекларировал 49 кг перемещаемого товара. Он пояснил, что везет подарки своим друзьям, работающим в салонах красоты.

Сотрудники таможни приняли решение отнести партию косметических и медицинских средств к товарам не для личного пользования. Возбуждено дело об административном правонарушении.

245 наименований товара для профессионального использования в косметических и медицинских целях изъяли и направили на экспертизу.

Фото: СЗТУ

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