В минувший понедельник в подъезде одного из домов по улице Стирну в Риге был ранен молодой мужчина. Как отмечает Degpunktā, прибывшие на место происшествия полицейские застали 24-летнего пострадавшего лежащим в луже крови.

По словам соседей, изначально в подъезде возник конфликт, который сопровождался громкими криками. Одна из женщин рассказала, что крики были и слышны и из квартиры, где проживает семья с детьми.

В итоге, один из жителей решил разобраться, что происходит, вышел в подъезд и увидел раненого в ногу человека. Позже выяснилось, что еще один участник драки сломал руку и был вынужден обратиться за помощью в больницу.

По одной из версий, парня ранил мужчина, проживающий в подъезде, которому не понравилось, что чужаки вмешиваются в его дела. По другой версии, компания молодых парней пришла в дом на ул. Стирну, чтобы спасти женщину, которая взывала о помощи.

Полиция выясняет насколько адекватно вела себя компания, и действительно ли женщине требовалась какая-то помощь. Прозвучало предположение, что мужчина ранил парня, пытаясь защитить себя, а компания пыталась вломиться в его квартиру без разрешения.

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