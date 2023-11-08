По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасатльной службы (ГПСС), в минувший вторник. В 21.41 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в одном из домов по ул. Ганибу дамбис.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что горит перекрытие между третьим этажом и чердаком. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

По данным ГПСС, в целях безопасности были эвакуированы жильцы со 2-го и 3-го этажа. Работы по ликвидации пожара были прекращены в 01.15. Причины возгорания устанавливаются.

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