Сотрудники Бюро уголовной полиции Латгальского региона при содействии Резекненского регионального отделения Бюро уголовной полиции латгальского региона провели в Резекне и Даугавпилсе два обыска, в ходе которых изъяли 620 граммов амфетамина и 100 граммов марихуаны.

По данным Госполиции, амфетамин был изъят 30 октября во время обыска в Даугавпилсе. В рамках расследования задержана женщина 1984 г.р.

В свою очередь, марихуану нашли 2 ноября в Резекне. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1999 г.р.

За незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или реализацию наркотических или психотропных веществ Уголовным законом Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также последующим пробационным надзором на срок до 3 лет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram