В среду Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила 95 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LЕТА в ГПО.

По гуманитарным соображениям пересечь границу было позволено четырем лицам.

Всего в этом году пограничники пресекли 13 310 попыток незаконного пересечения государственной границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию были пропущены 411 человек.

За весь прошлый год были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Белоруссией краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенную правительством в августе 2021 года чрезвычайную ситуацию.

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