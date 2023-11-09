По гуманитарным соображениям пересечь границу было позволено четырем лицам.
Всего в этом году пограничники пресекли 13 310 попыток незаконного пересечения государственной границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию были пропущены 411 человек.
За весь прошлый год были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.
В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Белоруссией краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенную правительством в августе 2021 года чрезвычайную ситуацию.
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