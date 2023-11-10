Помимо литовской таможни в международной операции по задержанию наркотиков приняли участие сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии, а также Департамента налоговой и таможенной полиции Латвии. Начато досудебное расследование по факту контрабанды крупного количества наркотиков.
Директора компании допросили в качестве специального свидетеля. Сообщается, что расследование началось при сотрудничестве должностных лиц Эстонии, Латвии и Литвы, когда с Кипра в Эстонию переправили 26 бочек кристаллического синтетического наркотического вещества.
Далее этот груз нужно было перевезти через Латвию в столицу Литвы — Вильнюс по адресу логистической компании. Но сотрудники правоохранительных органов проверили груз в Эстонии, обнаружив 482 кг мефедрона (синтетический препарат-стимулятор, сходный по своему действию с кокаином, амфетамином или катиноном).
Груз под контролем тесно сотрудничающих таможенников Эстонии, Латвии и Литвы 20 октября был доставлен по указанному адресу в Вильнюсе, в помещение логистической компании. Там гон был перехвачен, а сотрудники таможни провели обыск указанной компании. Директора ЗАО допросили в качестве специального свидетеля.
Стоимость такой партии наркотического вещества на "черном" рынке превышает 70 миллионов. евро. По мнению таможенников, такое количество этих наркотиков явно не предназначалось для литовского рынка. Расследование продолжается.