По информации Таможенной службы Литвы, 20 октября в Вильнюсе, на территории одной из компаний была задержана перевезенная из-за границы партия наркотического вещества, содержащая почти 500 кг мефедрона.

Помимо литовской таможни в международной операции по задержанию наркотиков приняли участие сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии, а также Департамента налоговой и таможенной полиции Латвии. Начато досудебное расследование по факту контрабанды крупного количества наркотиков.

Директора компании допросили в качестве специального свидетеля. Сообщается, что расследование началось при сотрудничестве должностных лиц Эстонии, Латвии и Литвы, когда с Кипра в Эстонию переправили 26 бочек кристаллического синтетического наркотического вещества.

Далее этот груз нужно было перевезти через Латвию в столицу Литвы — Вильнюс по адресу логистической компании. Но сотрудники правоохранительных органов проверили груз в Эстонии, обнаружив 482 кг мефедрона (синтетический препарат-стимулятор, сходный по своему действию с кокаином, амфетамином или катиноном).

Груз под контролем тесно сотрудничающих таможенников Эстонии, Латвии и Литвы 20 октября был доставлен по указанному адресу в Вильнюсе, в помещение логистической компании. Там гон был перехвачен, а сотрудники таможни провели обыск указанной компании. Директора ЗАО допросили в качестве специального свидетеля.

Стоимость такой партии наркотического вещества на "черном" рынке превышает 70 миллионов. евро. По мнению таможенников, такое количество этих наркотиков явно не предназначалось для литовского рынка. Расследование продолжается.

Фото: Muitinės departamentas (Lietuva)

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