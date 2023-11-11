На этой неделе в Ирландии начался процесс, в рамках которого за нападение на супругу перед судом предстал 43-летний гражданин Латвии Гунтис Е.

Как отмечает Baltic-Ireland.ie, инцидент произошел 13 марта 2023 года. Примечательно, что потерпевшая попыталась отозвать свою жалобу, однако Государственная прокуратура потребовала продолжить расследование.

Было установлено, что до инцидента пара распивала алкоголь, а затем муж и жена решили потанцевать. Как утверждает обвинение, сначала Гунтис ударил жену по лицу, а затем встал ей на ногу и, стоя на ней, заявил: "Это будет наш последний танец".

Телесные повреждения женщина заметила лишь по утру: она обнаружила синяк под глазом и болящую стопу. Медицинское заключение по этому делу суду не предоставили, однако к делу были подшиты фотографии, на которых зафиксированы телесные повреждения, констатированные у потерпевшей.

Рассмотрение дела в окружном суде назначено на 5 марта 2024 года.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram