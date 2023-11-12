В ночь на воскресенье в Бауском крае во время работ по тушению пожара в здании обнаружен труп человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В 2:32 ночи 12 ноября поступил вызов в Бауский край, где в жилом доме произошел пожар. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом на всей площади 112 квадратных метров.

Спустя примерно полчаса пожарным удалось ограничить распространение огня, но работы по тушению конструкций продолжались до 10:30. Во время тушения в здании был обнаружен труп человека.

11 ноября в 15:43 в ГПСС поступил звонок из волости Ренценас Валмиерского края - в квартире на третьем этаже трехэтажного дома загорелись котел с мазутом, плита, обои и потолок общей площадью три квадратных метра. Из здания были эвакуированы три человека, пострадавших нет.

Также в субботу в 15:56 поступил звонок из волости Лигатнес Цесского края, где в ванной комнате третьего этажа трехэтажного жилого дома, площадью 0,5 кв.м. загорелась бумага, в результате чего в квартире образовалось сильное задымление. Из здания эвакуировали 18 человек. Работы на месте закончились в 17:00.

В Риге на улице Дунтес в квартире на втором этаже пятиэтажного дома загорелось хозтовары площадью пять квадратных метров. Вызорв в ГПСС поступил в 20:30. Пожарные извлекли из горящей квартиры пострадавшего человека.

Всего по Латвии за минувшие сутки, 11 ноября, в ГПСС поступило 55 вызовов: 26 - на пожаротушение, 17 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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