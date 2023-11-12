Трагический инцидент случился 12 ноября около 17 часов возле Спуньциемса на Юрмальской окружной дороге (шоссе Рига-Вентспилс).
В Государственную полицию поступила информация о том, что на трассе А10 в волости Салас Марупского края произошло столкновение двух транспортных средств. Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает о столкновении автомобиля с автобусом.
По предварительной информации, в результате тяжелой аварии погибли два человека.
На трассе А10 на месте ДТП работают экстренные службы, временно перекрыто движение в обе стороны. Водителей призывают выбирать маршруты в объезд места ДТП.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь