В воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Рига-Вентспилс в Марупском крае погибли два человека, сообщает пресс-служба Государственной полиции.

Трагический инцидент случился 12 ноября около 17 часов возле Спуньциемса на Юрмальской окружной дороге (шоссе Рига-Вентспилс).

В Государственную полицию поступила информация о том, что на трассе А10 в волости Салас Марупского края произошло столкновение двух транспортных средств. Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает о столкновении автомобиля с автобусом.

По предварительной информации, в результате тяжелой аварии погибли два человека.

На трассе А10 на месте ДТП работают экстренные службы, временно перекрыто движение в обе стороны. Водителей призывают выбирать маршруты в объезд места ДТП.

Mārupes novadā, Salas pagastā uz autoceļa A10 noticis ceļu satiksmes negadījums – divu automašīnu sadursme. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme negadījuma vietā bloķēta abos virzienos, aicinām izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. https://t.co/NyLJtte6Xr — Valsts policija (@Valsts_policija) November 12, 2023





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