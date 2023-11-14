Полиция призывает начать уголовное преследование в отношении родителей, чей малолетний сын отравился метадоном, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Мадара Шершнева.

В сентябре прошлого года в Госполицию поступила информация о том, что в медицинское учреждение Вентспилса был помещен двухлетний ребенок, который выпил примерно десять миллилитров наркотического вещества — метадона. Затем мальчика перевели в медучреждение в Риге в тот же вечер. О случившемся немедленно сообщили в Сиротский суд и Социальную службу.

Шершнева отмечает, что по факту происшествия Госполиция возбудила уголовное дело и назначила экспертизу, которая установила, что у мальчика было установлено отравление метадоном и амфетамином, что привело к опасной для жизни ситуации — дыхательной недостаточности и потере сознания.

В ходе расследования было установлено, что мужчина и его жена своим халатным отношением угрожали жизни своего малолетнего ребенка. Мужчина, будучи участником метадоновой программы, был ознакомлен и обязался соблюдать правила хранения и употребления метадона в домашних условиях. С этими правилами была ознакомлена и его жена и также обязалась их соблюдать, а именно, метадон должен был храниться в недоступном и невидимом для детей месте, пояснила представитель Госполиции.

Однако правила не были соблюдены и бутылочка с жидким метадоном была оставлена в доступном для ребенка месте — на кухне, в холодильнике. Ребенок выпил содержимое бутылочки и отравился.

Экспертиза установила, что ребенок выпил не только метадон, но и амфетамин, а значит, амфетамин, скорее всего, был подмешан в уже имеющуюся жидкость.

Полиция сделала вывод, что в результате халатности обоих родителей жизнь малолетнего ребенка оказалась под угрозой, ему были причинены физические страдания.

Должностные лица Следственного отдела Зиемелькурземского участка Курземского регионального управления Госполиции завершили расследования в рамках уголовного процесса о жестоком отношении к малолетнему ребенку со стороны лиц, от которых пострадавший зависит материально или каким-то другим способом.

Согласно Уголовному закону, самым суровым наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок до пяти лет. Размер наказания определит суд.

Как отметила Шершнева, на данный момент мать мальчика находится в заключении в связи с другим уголовным процессом об обороте наркотических веществ, по которому заключение под стражу установлено в качестве меры пресечения. В свою очередь, ребенок сейчас в безопасности — во временной семье, а сиротский суд решает вопрос о праве на уход за ним.

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