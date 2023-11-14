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В Лиепае произошел конфликт, в ходе которого два человека получили телесные повреждения.

По данным "Курземес вардс", вечером 3 ноября в микрорайоне Тосмаре, рядом с магазином "Нактиньш", что на улице Спидолас, произошел конфликт с участием двух человек.

В результате инцидента оба получили ранения.

"Двое лиц, причастных к конфликту, установлены, начат уголовный процесс", — сообщила представитель полиции Мадара Шершнева.

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