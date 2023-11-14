В Лиепае произошел конфликт, в ходе которого два человека получили телесные повреждения.

По данным "Курземес вардс", вечером 3 ноября в микрорайоне Тосмаре, рядом с магазином "Нактиньш", что на улице Спидолас, произошел конфликт с участием двух человек.