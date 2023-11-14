Рижское региональное управление полиции разыскивает Мартиньша Трейманиса-Фрейманиса (1971 г.р.), который 13 ноября, в 17.20 вышел со своей работы в Яунмарупе и пропал Известно, что с работы он уехал на автомобиле Ford Puma черного цвета (госномер MR 768).

Его приметы: рост 182 см, худощавый, волосы темные.

Был одет: темная кожаная куртка, сшитая из квадратов разного цвета, серо-синие джинсы, светло-коричневые ботинки на шнурках. На голове может быть коричневая кожаная кепка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110 или 67085938.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram