Его приметы: рост 182 см, худощавый, волосы темные.
Был одет: темная кожаная куртка, сшитая из квадратов разного цвета, серо-синие джинсы, светло-коричневые ботинки на шнурках. На голове может быть коричневая кожаная кепка.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 110 или 67085938.
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