Земгальский районный суд приговорил к пробационному надзору несовершеннолетнюю хулиганку из Елгавы, которая в сентябре 2022 года избила 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает Latvijas Avize.

Несовершеннолетней девочке было предъявлено обвинение в хулиганских действиях, связанных с причинением телесных повреждений и повреждением чужого имущества. Суд решил признать ее виновным и приговорить к пробационному надзору сроком на три года.

Инцидент произошел 11 сентября прошлого года в Елгаве, на улице Лиелая. Об избиении ребенка широкая общественность узнала благодаря видео, которое снимали сами участники расправы, а затем размещали видео в социальных сетях. Пострадавшей девочке на тот момент было 12 лет, а нападавшей — 15 лет.

По данным издания, нападавшая отличалась жестокостью — она изо всех сил била свою жертву ногами, пытаясь попасть по лицу. Всего она нанесла ребенку 17 ударов.

Первоначально полиция возбудила по данному инциденту процесс об административном правонарушении, однако с помощью адвоката семье удалось добиться от Генеральной прокуратуры принятия решения о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до пяти лет, но может быть назначено и более легкое наказание — пробационный надзор, штраф, общественные работы или временное лишение свободы.

Земгальский районный суд признал подсудимую виновной в хулиганстве и приговорил ее к пробационному надзору сроком на три года. Также ей предстоит выплатить своей жертве компенсацию за материальный ущерб и частично удовлетворить компенсацию за моральный ущерб.

Потерпевшими в процессе признаны избитая девочка и ее мать.

"Пробационный надзор в качестве основного наказания или дополнительного наказания представляет собой принудительное привлечение лица к мерам коррекции социального поведения и социальной реабилитации, соответствующим его возрасту, психологическим особенностям и уровню развития. Если лицо, приговоренное к условному надзору, без уважительных причин не соблюдает положения закона, регулирующего исполнение уголовных наказаний, суд после получения заявления органа исполнения наказаний заменяет неотбытое наказание, засчитывая один день пробационного надзора за один день лишения свободы", — сообщает газета.

Адвокат обвиняемой Петра Януле сообщила, что ее клиентка признает, что пинала и ударила потерпевшую, но отрицает, что повредила ее телефон. При этом обвиняемая приговором осталась удовлетворена и обжаловать его не собирается.

Однако такое решение суда не вполне устраивает потерпевшую сторону. Не исключается, что приговор может быть обжалован пострадавшей девочкой и ее матерью, а также опротестован и прокуратурой.

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