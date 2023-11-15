В среду, 15 ноября, около 10.00, в Олайнском крае произошла авария: в дерево врезался взятый на прокат автомобиль Volkswagen T-Roc. В результате аварии три человека, находившихся в машине, получили серьезные травмы.

В сервисе CityBee указали, что во время резервации этого автомобиля система дважды фиксировала превышение скорости. В 01.30 клиентка получила автоматический звонок, после чего снизила скорость. В 09.31 оператор компании снова проинформировал водителя о нарушении скоростного режима.

"В 09.39 наша система зафиксировала отключение устройства телеметрии. По данным нашей системы, перед аварией автомобиль двигался со скоростью около 100 км/ч в зоне 30 км/ч. В 09.45 нашим операторам удалось дозвониться до клиентки, но она не смогла говорить. Наши коллеги сразу же выехали на место происшествия, где уже работали медики и пожарные", — пояснили представители CityBee.

Также в компании сообщили, что ранее эта клиентка никогда не совершала серьезных нарушений.

Полиция расследует обстоятельства дорожного происшествия.

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