Суд Курземского района приговорил к пожизненному заключению мужчину, который осенью прошлого года убил свою 92-летнюю знакомую, а затем ее ограбил.

Согласно обвинительному заключению, 22 сентября 2023 года наркоман, находясь под воздействием психотропных веществ, решил ограбить свою знакомую пенсионерку. Для этого он пробрался к женщине в квартиру, где нанес ей 15 ножевых ранений.

Добычей преступника стал кошелек с 770 евро.

В ходе судебных дебатов пожизненный срок для подсудимого просила также и прокурор.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram