Согласно обвинительному заключению, 22 сентября 2023 года наркоман, находясь под воздействием психотропных веществ, решил ограбить свою знакомую пенсионерку. Для этого он пробрался к женщине в квартиру, где нанес ей 15 ножевых ранений.
Добычей преступника стал кошелек с 770 евро.
В ходе судебных дебатов пожизненный срок для подсудимого просила также и прокурор.
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