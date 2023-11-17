В социальных сетях распространяется видео о том, как связанные с прокладкой линий электропередач Elering работы вывели из себя владельца земельного участка в Эстонии, а когда на место прибыла полиция, завязалась драка.

В видеоклипе, снятом на месте на мобильный телефон, видно, что полицейские эскалируют и без того напряженную ситуацию, толкают жену землевладельца, прыскают ему газом в лицо, а затем нападают на него из-за спины и затем начинается драка, где в ход идут ноги, кулаки и перечный газ.

Хотя в видеозаписи ситуация выглядит не в пользу полиции, запись неточно отражает ход событий — как утверждается, конфликту предшествовал целый час более спокойного общения между полицией и землевладельцем.

Пресс-секретарь Elering Айн Кестер сообщил, что землевладелец пытался помешать работе подрядчика в Ийсаку и тем самым подверг опасности как себя так и потенциально имущество и безопасности других людей.

"По нашим данным, полицию в связи с действиями землевладельца вызвало предприятие, проводящее работы по обновлению линии. Человек угрожал перерезать пилотный трос, использовавшийся для установки проводов линии электропередач, и готовился это сделать. Если бы трос перерезали, был риск, что упало бы 11 км троса. Трос мог бы в том числе упасть на находящиеся под напряжением линии электропередач", — пояснил Кестер.

По словам Elering, этот же человек и ранее пытался помешать работам в этом районе. "Недавно мы получили от суда очередное подтверждение, что обновление линии является правомерным и землевладелец не имеет права препятствовать работам", — сказал Кестер.

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