В пятницу, 17 ноября, в Резекне возле магазина KSenukai был застрелен руководитель предприятия Lūsēni Андрис Любка, подтвердили порталу Delfi в компании.

Как заявил порталу Delfi представитель предприятия Эдвинс Дзенис, Любко был убит пятью выстрелами. На данный момент его тело по-прежнему лежит на земле.

В Госполиции подтвердили, что в Резекне был застрелен человек. Стражи порядка пообещали предоставить более подробную информацию позже.

Согласно данным Lursoft, зарегистрированное в 1995 году предприятие Lūsēni, которое занимается производством шпона и деревянных панелей, полностью принадлежит Андрису Любке. Он был также председателем правления компании.

В 2022 году предприятие работало с оборотом в 18 529 485 евро и прибылью в 7 138 909 евро. В 2021 году оборот компании составил 13 128 010 евро, а прибыль — 3 195 149 евро.

Любка также был членом охотничьих клубов Snaiperi и Ziķeri, а также организаций Mežvidu līnis и Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienībā.

В 2021 году он баллотировался на муниципальных выборах в Лудзе по списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и был избран.

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