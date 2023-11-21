В минувшую пятницу — 17 ноября — в волости Ливберзес произошла трагическая авария, которая унесла жизни двух юных мотоциклистов.

Как отмечает Degpunktā, на месте, где случилось ДТП, горят свечи. Местные жители знали погибших и рассказали, что им часто доводилось видеть подростков, разъезжающих на спортивных мотоциклах по округе.

По одной из версий авария произошла около 2 часов ночи, когда парни поехали покататься и проезжая слишком близко, один мог задеть другого, что и привело к трагическим последствиям. По другой версии, обоих байкеров сопровождал автомобиль, чтобы в темноте подсвечивать им дорогу.

В какой-то момент водитель заметил, что мотоциклисты за его спиной пропали. Тогда он развернулся, и вскоре увидел, что произошло. Затем он обратился за советом к друзьям, после чего были вызваны оперативные службы.

Проживающая в Ливберзе женщина рассказала журналистам, что в момент аварии на парнях не было касок, кроме того, у них не были включены фары.

Расследование обстоятельств дорожного инцидента продолжается.

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