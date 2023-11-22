В среду утром, в 08.48 на пульт Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал с улицы Пернавас в Риге, где горела квартира в многоквартирном доме.

По данным ГПСС, на месте происшествия работают 25 спасателей. Ведется эвакуация жильцов, пожар еще не локализован. Также работникам ГПСС удалось спасти 10 человек.

На данный момент известно, что десять пострадавших переданы медикам. На месте происшествия дежурят четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram