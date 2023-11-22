По данным ГПСС, на месте происшествия работают 25 спасателей. Ведется эвакуация жильцов, пожар еще не локализован. Также работникам ГПСС удалось спасти 10 человек.
На данный момент известно, что десять пострадавших переданы медикам. На месте происшествия дежурят четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи.
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